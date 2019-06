Modelo obtiene trabajo, coqueteos y fans tras invadir cancha semidesnuda

Ciudad de México.- Después de convertirse en un fenómeno viral tras invadir el campo de juego del estadio Metropolitano durante la final de la Champions League, la modelo estadunidense Kinsey Wolanski, reveló que recibió mensajes 'coquetos’ de dos jugadores del Liverpool.

No estoy revelando ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes privados coquetos después de que estuve en el juego. Uno envió algunos emojis de corazón y el otro un mensaje que decía: "Te vi en el juego".

Kinsey Wolanski señaló en entrevista al periódico inglés The Sun, que no revelará ningún nombre y agregó que no contestó a dichos mensajes ya que tiene novio.

La modelo saltó al campo de juego para publicitar el sitio de su novio el ruso-americano Vitaly Zdorovetskiy: Vitaly Uncensored.

Según estimó Apex MG Analytics, una publicidad de semejante duración en la final de la Champions League cuesta cerca de 4 millones de dólares

La voluptuosa modelo destacó que luego de su inesperada aparición en la final de la Champions, pasó de tener 300 mil a más de dos millones de seguidores en Instagram además que recibió múltiples ofertas de trabajo que ya está analizando.