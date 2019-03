Muere el nadador Kenneth To, una estrella que apenas se encendía

Florida, EU.- El nadador australiano Kenneth To sólo llegó a advertir que se sentía mal luego de una sesión de entrenamiento en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Horas más tarde, murió en un hospital de la zona por causas que todavía se desconocen.

To tenía 26 años y un gran historial en el mundo de la natación. En el último tiempo estaba formando parte de un grupo de élite en Estados Unidos, aunque su nombre era destacado a raíz de sus actuaciones en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 y en el campeonato mundial de natación del 2012.

To se sintió mal en una sesión de entrenamiento y fue llevado al hospital donde, lamentablemente, falleció", informaron desde el Instituto de Deportes de Hong Kong luego de conocerse la noticia. Si bien había nacido en Asia, su familia se había mudado a Australia cuando Kennet tenía sólo dos años.

A raíz de eso, representó a los dos países a lo largo de las diversas competencias en las que participó. Actualmente se preparaba para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de quedar marginado de Río 2016 por una sensible lesión en la espalda.

Las palabras no pueden expresar lo triste que estoy ante el fallecimiento de Kenneth To. El mundo ha perdido a un ser humano increíble. Estoy muy agradecido por haber podido llamarlo amigo y haberlo conocido en los últimos años. No sólo era un competidor feroz, sino que, lo más importante, es que era una persona realmente buena. Mi corazón está con su familia, su novia y amigos. Te voy a extrañar amigo", escribió en sus redes sociales el famoso nadador norteamericano Ryan Lotche.