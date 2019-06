Mujer hispanoparlante narra por primera vez la final de la Champions

Ciudad de México.- La periodista mexicana Marion Reimers se convierte en la primera mujer en narrar la final de Champions League, buscando romper cualquier esquema de estereotipos.

El ser la primera mujer hispanoparlante en comentar una final de Champions creo que lo único que no hace es preguntarnos por qué no había sucedido antes", comentó la periodista para el periódico Esto.

Recordemos que la imagen femenina es usada en los deportes como meramente un atractivo visual y sus participaciones en este rubro se limitan a presentar curiosidades en el deporte o mostrar comentarios de redes sociales.

Reimers, quien se ha desempeñado como periodista de deportes desde hace más de una década, en estos momentos se encuentra narrando el encuentro entre el Liverpool y el Tottenham para la cadena de Fox Sports Latinoamérica.

No es porque no existiera quienes no tuvieran la capacidad, sino porque no se nos había permitido hablar. Esto genera resquemor entre algunas personas, algunos medios, algunos colegas, pero si se escucha tanto ruido es porque algo se está haciendo bien", puntualizó.