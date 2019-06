Mujer 'violada' por Neymar: "Creí que no salía viva, está loco y es adicto a drogas"

Brasil.- Siguen saliendo a la luz más detalles de la supuesta violación de Neymar contra la modelo Nájila Trindade; en esta ocasión se han filtrado conversaciones de WhatsApp en las que dice que el futbolista es drogadicto.

La cadena brasileña Record TV difundió una conversación entre la modelo y su exabogado, José Edgard Bueno, en la que señala que el jugador del PSG usa drogas.

No quiero exponerme… Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi nalga golpeada. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta. Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo", replica la mujer.