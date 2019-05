'Nacho' Ambriz: “Tengo el sueño de ser campeón, nadie me lo puede quitar”

León, Guanajuato.- El Clausura 2019 de León ha sido espectacular, por lo que el estratega Ignacio Ambriz reconoció que sueña con ser campeón, pues su escuadra ha jugada de manera brillante.

Tengo el sueño, nadie me lo puede quitar. Hay cinco partidos todavía para lograrlo, hay que esperar, eso tenlo por seguro, lo he declarado que me gustaría más poner una estrellita, porque el equipo ha trabajado bien, dijo Ambriz en entrevista.