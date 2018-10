Nadal cederá el primer lugar del ATP a Djokovic al abandonar el torneo de París

París, Francia.- Miércoles más que particular en París-Bercy. Una sensible baja de última hora se comunicó en el Masters 1000 de París y es nada menos que la de Rafael Nadal que, aquejado por un problema abdominal, no se presentó ante Fernando Verdasco.

El español decidió no arriesgar su físico a tan pocos días de las Finales ATP de Londres y, por ende, Novak Djokovic será desde el lunes nuevamente número uno del mundo.

"Estos días me he sentido bien pero he comenzado a sentir unos dolores abdominales, sobre todo en el saque, y el médico me ha recomendado no jugar", señaló el mallorquín.

Con 32 años, Nadal venía de abandonar por lesión en la rodilla derecha ante el argentino Juan Martín del Potro en semifinales en Nueva York. Así cedió algunos puntos en el ranking mundial y, como el serbio, ya avanzó de ronda se aseguró bajarlo del tope.