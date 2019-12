Neymar crea dudas sobre una supuesta salida del PSG: "Yo soy feliz donde sea"

París, Francia.- Ante todas las especulaciones que han salido en torno al futuro de Neymar, el brasileño fue cuestionado sobre cómo se encuentra dentro del Paris Saint Germain.

Después de haber marcado un tanto en la goleada por 5 a 0 ante Galatasaray de Turquía en el marco de la última jornada de la Champions, Ney dijo mandó contundente mensaje.

Un reportero lo cuestiono sobre el difícil verano por el que pasó y le preguntó si era feliz, por lo que las palabras del delantero fueron muy firmes.

Yo soy feliz jugando al futbol. Estar dentro del campo es lo que más me gusta hacer, no me importa en el sitio en que esté. Cuando hay dos palos, un balón y compañeros, ahí estoy muy feliz", dijo Neymar.