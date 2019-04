Neymar sobre su salida del Barcelona: "Dudé, pero quería un nuevo desafío"

París, Francia.- El delantero brasileño del PSG, Neymar, reveló en una entrevista la razón por la que dejó las filas del Barcelona, donde también dio a conocer que llegó a pensar en quedarse.

Me fui porque quise un nuevo desafío. El desafío de ganar y buscar algo nuevo. De encontrar nuevas dificultades. El Barcelona es un club que siempre me apasionó y todavía hoy me apasiona. Hablo de forma asidua con mis compañeros, pero en aquella época quise probar algo nuevo y por eso decidí irme", explicó en charla con la cadena Fox Sports.