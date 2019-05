No da una: Giancarlo Stanton se vuelve a lesionar y hay preocupación en NY

Nueva York, EU.- Justo cuándo los Yankees respiraban aliviados por la aparente mejoría que había mostrado Giancarlo Stanton en su primer partido de rehabilitación al pegar cuadrangular, y estar pactado para aparecer de nuevo el fin de semana, nuevamente se han topado con pared y las lesiones no han dejado al toletero.

De acuerdo con información de Bryan Hoch de MLB.com, los Yankees sacaron a Stanton del lineup de su segundo partido de rehabilitación, y ante los rumores, Hoch confirma que el toletero se ha lesionado de nuevo tras sufrir un tirón en la pantorrilla, producto de un pelotazo que la estrella de los Yankees sufrió hace días.

Con ésta nueva información, el reportero afirma que el ex de los Marlines de Miami permanecerá en la lista de lesionados y no será activado, por lo menos hasta nuevo aviso, y no podrá participar en partidos de rehabilitación al menos de 7 a 10 días.