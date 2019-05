No gracias: Erick Gutiérres rechaza a las Chivas para seguir con el PSV

Ciudad de México.- Ante el interés que ha mostrado Chivas en repatriar a Erick Gutiérrez, el mediocampista del PSV 'bateó' al 'Rebaño' y dejó en claro que sería muy prematuro volver de Europa tan pronto.

Es difícil, voy llegando acá. Yo quiero triunfar acá (en PSV), inicié bien y después no tuve minutos. Quiero hacer bien las cosas, no me puedo ir así, si me iría creo que sería muy rápido", explicó.