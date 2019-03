“No me agrada enfrentar a un mexicano, no lo volveré a hacer“: ‘Canelo’ Álvarez

Ciudad de México.- En mayo de 2017, Saúl ‘Canelo’ Álvarez propinó una golpiza a Julio César Chávez Jr. en la cual los últimos round de la pelea en Las Vegas, resultaron hasta lastimosos por la nula combatividad del hijo de la 'Leyenda' que arrastró el apellido en lo que hasta ahora es, su último combate como profesional.

Esa velada de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena, para ‘Canelo’ es la última en la que enfrentó a un rival mexicano.

El boxeador tapatío declaró que ya no se medirá contra rivales tricolores, pues él es un representante de México.

Yo represento a México, no me agrada la idea de enfrentar a un mexicano. No volveré a enfrentar a un mexicano porque yo represento a México", declaró Álvarez desde Nueva York para un programa de radio de ESPN, donde inició su gira de medios para el pleito del 4 de mayo contra Daniel Jacobs