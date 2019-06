"No me comparen con el incomparable": Eden Hazard alaga a Messi en Madrid

Madrid, España.- Eden Hazard, el flamante nuevo centrocampista del equipo Real Madrid, no tuvo problemas en reconocer que el mejor jugador de futbol de todos los tiempos se llama Lionel Messi.

Tras su llegada a la capital española, y en conferencia de prensa, pidió que no le comparen con el símbolo del Barcelona. Aseguró que "no hay forma" en que le puedan poner al nivel de 'Lio'.

El jugador proveniente del equipo Chelsea inglés, recientemente adquirido por los 'Merengues', fue muy sincero cuando le cuestionaron sobre la responsabilidad que él podría tener de fungir como una "especie de Messi" en su nuevo club.

No puedo ser comparado con Messi, es imposible. Sí hay algunas similitudes, los dos somos pequeños y rápidos, pero él mete goles en todos los partidos. No me comparen con el incomparable".