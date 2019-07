¿No que todo bien? Veracruz tiene aún tiene adeudos con la Liga MX

Ciudad de México.- Parece que los Tiburones Rojos del Veracrúz no tiene todo resuelto con los altos mandos del futbol mexicano, ya que su ex DT, Guillermo Vázquez comentó en una entrevista para ESPN, que los del puerto aun le deben dinero a el, su cuerpo técnico y jugadores.

Parece ser que este viernes se tienen que hacer los pagos y quedar todo saldado, eso fue la última información que tengo de parte del señor Bonilla, que así me lo hizo saber a mí, que sino hace los pagos no participa el equipo de Tiburones y no nada más a mí sino a toda la gente que le debe, entonces confiamos que así será", expresó en entrevista.