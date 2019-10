"No significa nada para mí": Golovkin habla sobre 'Canelo' Álvarez

Nueva, York, EU.- De cara a su pelea en contra de Sergiy Derevyanchenko por el título de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo, Gennadiy Golovkin habló en torno al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez,

El kazajo fue abordado por la prensa y le preguntaron acerca de la pelea ente el puglista tapatío y Sergey Kovalev.

No estoy pensando en ‘Canelo’, en serio, no estoy pensando en su siguiente pelea ¿Por qué me preguntas a mí? pregúntale a él o a alguien más. Para mí no es nada, su nombre no significa nada", mencionó el boxeador.