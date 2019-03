"No soy amigo de Vergara, él fue un dolor de hue...": Ailton da Silva

Ciudad de México.- La rivalidad ente Pumas y Chivas está muy presente y Ailton da Silva, exjugador de los 'felinos', lanzó algunas palabras en contra del dueños del 'Rebaño', Jorge Vergara.

No soy amigo de Vergara, pero a mi la verdad me gustaban los desplegados por la picardía que daban. Supe que estaba un poco delicado de salud, de ser así, deseo que se recupere y que otra vez agarre el timón de Chivas que no andan nada bien”, agregó.