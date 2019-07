OKC no planeaba cambiar a Russell Westbrook y Paul George este verano

Orlando, FL.- Se puede decir que este verano fue inolvidable para los Oklahoma City Thunder, ya que sufrieron cambios importantes en la lista con la partida de sus dos mejores jugadores, Russell Westbrook y Paul George.

Ambos jugadores fueron intercambiados en algún momento este mes, con PG yendo a Los Ángeles para unirse con Kawhi Leonard en Los Clippers, mientras que Russell fue cambiado a los Rockets de Houston poco después.

Estos movimientos dejaron a la gente preguntándose por qué y cuándo Thunder decidió separarse de sus dos figuras máximas. Se informó que OKC había pensado realmente en intercambiar Russell Westbrook incluso antes de que se realizara el intercambio de George, con PG-13 asegurando que su solicitud de intercambio no era sorprendente para el equipo.

Bueno, eso no es del todo cierto para la franquicia. El GM Sam Presti declaró abiertamente que mover a George no fue necesariamente un acuerdo mutuo. Además, un ejecutivo no identificado le dijo a Keith Smith de RealGM que no se consideró un movimiento cuando planearon el verano.

Cuando nos sentamos y planificamos nuestros planes de verano, ninguno de nosotros incluía el intercambio de Paul (George) y ciertamente ninguno de nosotros incluía el intercambio de Russell (Westbrook). Pero así es como funciona esta liga. A veces tu mano es forzada. Cuando eso sucede, haces lo mejor que puedes y creo que lo hicimos incluso mejor que eso. Tenemos más trabajo para avanzar que cualquier otro equipo en la historia de la liga. Ahora tenemos que hacer algo de todo eso ". Ejecutivo anónimo

Aunque perdieron a dos grandes jugadores en George y Westbrook, los Thunder aún lograron tener una gran temporada baja. Recibieron un montón de selecciones de draft, Shai Gilgeous-Alexander, que es una estrella en ciernes, y un buen veterano en Danilo Gallinari a cambio de PG. A cambio de Brodie, también obtuvieron selecciones de draft y Chris Paul.

OKC tiene ahora un núcleo joven muy interesante mezclado con buenos veteranos que, aunque no los pondrán en la carrera para ganar el título, harán del Thunder un equipo muy entretenido para ver la próxima temporada.