Objetivos claros para Ochoa: Qatar 2020 y retirarse en México 2026

Lieja, Bélgica.- El nuevo proceso en la selección mexicana con 'Tata' Martino empezó con dos victorias contra Chile y Paraguay que vuelven a despertar cierta ilusión con el 'Tri'.

Una ilusión que también mantiene intacta Memo Ochoa. El arquero mexicano, como si se tratase de un debutante, conserva una ambición y un hambre admirables por conseguir todavía muchos éxitos con su selección.

Quiero estirar mi carrera lo máximo posible , no siento que estoy en el fin, me faltan muchos años, quizás hasta los 39-40. Mi idea es seguir en los mejores campeonatos de Europa, pelear Champions y Europa League ", comentó

En esta última fecha FIFA, el portero del Standard de Lieja llegó a una cifra impresionante: 100 partidos con la selección mexicana. Lejos de un posible final, la carrera de Memo aún tiene mucho recorrido.

Afortunadamente, en lo físico no he tenido ninguna lesión de gravedad, espero que siga así. También mentalmente estoy bien, me siento listo. Quiero estirarla lo máximo posible. No siento que estoy en el fin, me faltan muchos años, quizás hasta los 39-40", Añadió