Obregón reconoce a dos deportistas destacados de México

Ciudad Obregón. Sonora. - Como es costumbre año tras año, Itson, realizó su ceremonia de nuevo ingreso, para este evento, la institución, tuvo como invitados a dos grandes deportistas de nuestro país, Leticia Ochoa y Valente Mendoza .

Leticia Ochoa. Entre sus grandes logros en su carrera es, acudir a tres juegos Paralimpicos y medalla de Plata en los Juegos Parapanamericanos de Perú 2019. “ Me siento muy contenta de ser reconocida en mi propia tierra, la verdad son pocas veces las que se me reconocen, pero estoy muy contenta que lo hayan hecho. “ Nos hace falta más difusión a nosotros los paratletas, la verdad no se nos da los mismos medios y es injusto, queremos un respaldo o una pensión” añadió la medallista, también dio a conocer que su objetivo es poder llevarse una medalla en unos Juegos Paralimpicos sin importar de que color y que a sus 40 años se encuentra en su mejor momento.

Valente Mendoza. Tras su éxito en la Universiada de Nápoles, en donde ganó dos medallas de oro, el deportista de Itson, se dice contento por ser reconocido en su escuela. “Estoy orgulloso de ser reconocido por mi escuela. “La verdad que cuando gané en Italia, no lo podía creer, quería brincar porque se que valió la pena el sacrificio. Todo el día entrenado, a veces quiero descansar, pero tengo que entrenar para salir con estos resultados. Mi gran meta para el siguiente año es ir a unos Juegos Olímpicos y dar la sorpresa”.