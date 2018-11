Oribe Peralta: Quiero ser yo quien deje al futbol y no que este me deje a mí

Ciudad de México.- Con 34 años, el retiro está cada vez más cerca para el delantero del América, Oribe Peralta, quien reveló que aunque tiene dos años más de contrato con las Águilas, de no completarlo y salir del conjunto de Coapa, analizaría el retiro.

"En dado caso que me tenga que ir a otro equipo, que mi rendimiento baje, que llegue un nuevo entrenador o que no esté en planes de Miguel (Herrera) y me tenga que ir a otro club, también pensaré si es momento de retirarme o no".

Oribe, quien está desde 2014 en la escuadra azulcrema, señaló que su intención es quedarse en las Águilas, cumplir los dos años que tiene por delante y retirarse jugando para esa camiseta, aunque siempre y cuando se sienta apto tanto física como futbolísticamente para hacerlo al máximo nivel, de lo contrario también analizaría colgar los botines.

"Lo que sí tengo muy claro es que quiero dejar el futbol y no que el futbol me deje a mí, en el momento en que yo no me sienta apto para poder competir, en ese momento voy a tomar la decisión de retirarme".

Mundialista con la Selección Mexicana en Brasil 2014 y Rusia 2018, Oribe tiene hasta el momento 60 goles con las Águilas y está a dos de entrar al Top 10 de los máximos goleadores del América, por lo que goza sus últimos años en la élite de la Primera División.

"La verdad es que no lo tengo claro todavía (decidir sobre su futuro) porque no es algo que esté en mi cabeza, estoy disfrutando el día a día; más ahora conforme pasan los años disfrutas más de esta profesión, te das cuenta que son pocos los que llegan a treinta y tantos años jugando, trato de disfrutarlo y no pensar en el futuro", dijo en entrevista con Televisa.