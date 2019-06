Otra vez los penales: Perú elimina a Uruguay y avanza en Copa América

Salavador de Bahía, Brasil.- Las selección de Perú jugará la semifinal de la Copa América contra Chile, el 3 de julio en Porto Alegre, tras imponerse en la tanda de penaltis (4-5), después de un partido en el que no se movió el marcador y no se le concedieron tres goles por fuera de juego a la Celeste.



El fallo de Luis Suárez en el primer lanzamiento fue decisivo. Luego marcaron por Uruguay Edinson Cavani, Christian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira.



Pero la Blanquirroja, marcaron Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edinson Flores.



Previamente, durante el partido, la 'Celeste' ahogó en tres ocasiones el grito de júbilo por goles no concedidos, en todas las ocasiones por fuera de juego. En el primer tiempo, el árbitro brasileño Wilton Sampaio anuló uno a Giorgian De Arrascaeta y en la segunda mitad, a Edinson Cavani y Luis Suárez.

