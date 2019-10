Otro mexicano a la NBA, Jorge Gutiérrez se entrena con los Denver

Denver, Estados Unidos.- Después de entrenarse en Denver, el basquetbolista mexicano, Jorge Gutiérrez, recibió una invitación formal por parte de los Nuggets a su Training Camp, que realizarán del 1 al 5 de octubre.

Gutiérrez pasó un mes en Denver, donde se preparó para una oportunidad de entrar en el roster de algún equipo de la NBA, hasta que apareció la quinteta de esa misma ciudad. Ante esto, el mexicano declaró:

El trabajo fue hace muy duro durante este mes y esta invitación me hace sentir muy orgulloso, estoy consciente de que va a ser muy difícil porque es un equipo con jugadores de alto nivel, quiero seguir echándole ganas y continuar compitiendo. Me siento cómodo, la rodilla ha mejorado y anímicamente me encuentro bien. Esperemos que el resultado al final de esta semana sea positivo".