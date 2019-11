Otro multicampeón con 'La Roja' de España le dice adiós a las canchas

Kōbe, Japón.- El futbolista español David Villa, que juega actualmente en el Vissel Kobe de Japón, anunció su retiro del fútbol profesional al término de la presente temporada de la liga japonesa, a fin de año.

Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí", dijo Villa en una rueda de prensa convocada en Kobe (oeste de Japón), donde también afirmó que se trata "de una decisión muy meditada".