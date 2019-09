'Paco' Palencia, emocionado de ser una opción de DT para el Cruz Azul

Ciudad de México.- Apenas se hizo oficial el acuerdo entre la directiva de Cruz Azul y Pedro Caixinha para que el portugués dejara de ser el entrenador de ‘La Máquina’, los nombres de los posibles sustitutos comenzaron a sonar.

Entre la baraja de entrenadores, el candidato más fuerte es un viejo conocido de los ‘celestes’. Se trata ni más ni menos que de Francisco Palencia, quien fue un jugador importante en el equipo de los ‘cementeros’.

'Paco', quien se encuentra en Barcelona, dice que no ha recibido algún acercamiento por parte de la directiva celeste, ni Guillermo Álvarez o Ricardo Peláez. El exjugador lamenta la salida del portugués del club, "porque le regresó una esencia al equipo, los metió a la Liguilla después de mucho años sin hacerlo y casi se lleva el campeonato. Lamentablemente, por los últimos resultados, se da su salida".

Palencia destacó que le gustaría muchísimo volver a la institución, ahora como director técnico.

Me encantaría regresarles todo el apoyo que a mí me dieron hace muchos años. He estado madurando como entrenador y poder ayudar a los chicos, sería la mejor forma de hacerlo", comentó.