'Panterita' Nery, confiando de ganar y terminar al borica 'Many' Rodríguez

México. - El contendiente Mundial mexicano, Luis Nery, aseguró que noqueará rápido al boricua Manny Rodríguez el próximo 23 de noviembre en Las Vegas, además dio a conocer que nada impedirá a que reconquiste el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo, para el próximo año, y espera una pelea de cinco estrellas contra uno de los mejores libra por libra Naoya Inoue.

De salir con la mano en alto el de Tijuana estaría peleado por el campeonato Mundial, ante el francés Nordine Oubaali y luego ir por Inoue.

Realmente no es que lo esté buscando, si se da la pelea adelante, si no, también, si me dicen que vamos con Inoue, a toda ma..., pero la pelea se tiene que dar, no es una obsesión ni estoy rogando por esa pelea, también soy peleador de nivel, si quieren la pelea aquí estoy"