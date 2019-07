Paola Pliego representará a Uzbekistán tras no recibir apoyo de la Conade

Ciudad de México.- Luego de que la esgrimista mexicana, Paola Pliego, consiguiera la nacionalización de Uzbekistán utilizó las redes sociales para mandar un duro mensaje a la Conade, tras no haber sido inscrita en competencias internacionales en los últimos 3 años.

Ante los atropellos e infamia de los que he sido víctima, he decidido aceptar representar a otro país que generosamente me ha abierto sus puertas. Espero poder corresponder a tanta generosidad y poner su nombre y el mío en lo más alto de los podios. México somos nosotros, la gente; no los políticos, ni los dirigentes", sentenció la deportista.