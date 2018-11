Para Dani Alves, jugar en el Barça con Guardiola era mejor que el sexo

Barcelona, España.- Antes de firmar con el Barcelona, Dani Alves estuvo a punto de fichar por el Chelsea en el verano del año 2008. Así lo ha indicado en Sky Sports, afirmando además que planeaba entrenar bajo las órdenes de Mourinho, que por aquel entonces dirigía al equipo blue.

Sobre el técnico portugués confiesa que:

Me gusta trabajar con gente competidora, con gente que quiere ganar. Estuve muy cerca de trabajar a su lado, iba a llegar al Chelsea antes de fichar por el Barça. No fui al Chelsea por el club, ni por mí. Yo ya daba por hecho que iba a trabajar con él, no sé si a él le dieron una información diferente, que no quería irme o lo que fuera, ya que desde entonces nuestra relación no ha sido tan buena, pero no fue mi culpa, yo estaba convencido de que iba a trabajar con él, de que iba a formar parte de su equipo".