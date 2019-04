Paul Pogba y José Mourinho discuten al salir de un partido en auto de lujo

Londres, Inglaterra.- El técnico José Mourinho dio un detalle más sobre su turbulenta relación con el francés Paul Pogba durante su paso por el Manchester United, que terminó a finales de 2018. Sin mencionar el nombre del jugador, reveló una de las disputas que tuvo con el mediocampista.

Tuve un jugador en el Manchester United que quería salir del estadio tras un partido en su nuevo Rolls Royce y no en el autobús del equipo. No le di permiso, a pesar de la insistencia. Hay cabezas que no se pueden abrir", dijo Mourinho durante una reunión de entrenadores celebrada en Portugal.