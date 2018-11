Pedro Caixinha: "Quiero estar en el Cruz Azul y convertirlo en el más exitoso"

'QUIERO ESTAR EN CRUZ AZUL HASTA QUE SEA EL MÁS GANADOR DE MÉXICO': CAIXINHA

Ciudad de México.- Luego de conquistar la Copa MX y a un día de enfrentar uno de los duelos más complicados de la temporada, contra Pumas, el director técnico, Pedro Caixinha, reconoció que le gustaría permanecer por mucho tiempo en el banquillo de La Máquina, pues recordó que la misión de la directiva y la suya es la de convertir a Cruz Azul en el equipo más ganador de la Liga MX.

El timonel reiteró que después de la obtención del título, la presión y el compromiso de su equipo irá en aumento, pues reconoce que apenas se encuentran a la mitad del camino.

No vamos a dejar de presionar para nada, no vamos a dejar esa buena presión como le llamamos. Mañana (domingo) vamos a ir con nuestro mejor once posible y no voy a sacar el pie, voy a demandar mucho más. Antes de la Final había dos equipos con posibilidad de doblete y ahora solo hay uno y somos nosotros. El objetivo sigue igual, la ilusión sigue igual, pero la presión deberá ser más ", indicó en conferencia de prensa.