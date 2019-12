Pedro Gallese, exarquero de Veracruz, captado al serle infiel a su esposa

Lima, Perú.- El exarquero de Veracruz y figura en la selección peruana durante la Copa América pasada, Pedro Gallese, vive un auténtico calvario, ya que su esposa lo dejó luego de que se revelara un video comprometedor con otra mujer.

El exarquero de los Tiburones fue captado al salir de un hotel con la hija de un alcalde peruano, por lo que al enterarse su esposa, terminó su relación de más de 15 años.

El 1 de la Selección de Perú expresó su sentir en redes sociales, alegando que fue "la peor semana de su vida"; también señaló que no intentará justificarse por sus actos.

Esta semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No tengo excusas y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado".