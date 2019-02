¿Peligra Caixihna? El Cruz Azul no da una en liga y los eliminan de la Copa

Ciudad de México.- Cruz Azul parece estar pagando caro la factura de su irregularidad. Hoy, el Campeón de la Copa MX fue doblegado en propia casa ante unos Alebrijes que tuvieron en Luis Robles y Renato Román las claves del éxito para llevarse el triunfo, suficiente para amarrar la clasificación a los Octavos de Final.

Robles se convirtió en un portero imbatible y Román en el verdugo de un Guillermo Allison que no cumplió con el pronóstico de Pedro Caixinha: volver a levantar la Copa. Ambos estrategas apostaron por una base titular y completemos. Al final, los mezcaleros se convirtieron en líderes del Grupo 5 con siete unidades y los celestes en tercero con cuatro, eliminados para dejarle el segundo puesto a León con cinco puntos.

Tanto Cruz Azul como Oaxaca confiaron en sus porteros suplentes, eso sí, la delantera de Alex Diego no era la habitual con Luciano Nequecaur y Alfonso Sánchez en la banca, mientras que Caixinha mandó a Martín Cauteruccio junto con Orbelín Pineda, Misael Domínguez y Elías Hernández como sus acompañantes en el medio campo.

El primer tiempo fue un auténtico dominio celeste. Caute dio el primer aviso con un cabezazo que se fue por encima de la meta oaxaqueña. Después le siguió Elías con un disparo desde fuera del área que apenas alcanzó a desviar el cancerbero rival, su primera intervención clave.

Al minuto 24, el ex de León probó de nuevo, ahora fue la línea defensiva oaxaqueña la que le quitó toda intención. El enemigo no se quedaría con los brazos cruzados y apareció Román con un testarazo desde fuera del área que no preocupó ni ocupó a Allison.

Antes de finalizar los primeros 45 minutos, Adrián Aldrete levantó a los pocos aficionados (una minoría realmente) que se dieron cita en el recinto mundialista con un balonazo directo a la portería, Robles se vistió de héroe para salvar a los suyos e irse al descanso sin daño alguno.

La ambición de Renato dio resultado al minuto 67 con el gol que significó el ocaso de La Máquina y el éxtasis a Alebrijes. El jugador remató dentro del área para vencer a Guillermo Allison, el capitán que vislumbraba Pedro levantando la Copa del bicampeonato.

Y no fue así, pese a que el portugués metió todo su arsenal con Milton Caraglio y Jonathan Rodríguez, la Máquina no encontró el rumbo para recuperarse y actuar como el monarca del torneo que se había convertido en el objetivo principal tras el tambaleante inicio en la Liga MX.

Ahora, la Máquina y su timonel deberán reencontrar el rumbo en Liga MX para seguir avalando un proyecto que tocó lo más alto apenas la campaña pasada y hoy tuvo la muestra clara de la decepción total de una afición desilusionada.