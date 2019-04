A pesista mexicana la llaman "gorda"; amenaza con no ir a Tokio 2020

Ciudad de México.- Aremi Fuentes está acostumbrada a cargar cuanto peso recaiga sobre sus hombros. Hace 10 años tuvo que migrar de su natal Chiapas por falta de apoyo con tal de cumplir sus sueños, su sacrificio le rindió frutos y ganó oro en los Centroamericanos Barranquilla 2018, pero ahora, su oportunidad de alcanzar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se tambalea por culpa de un federativo que la llamó "gorda".

El presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas AC, Rosalio Antonio Alvarado del Ángel, sacó a Fuentes Zavala de la lista de competidores que asistirán al XXVIII Campeonato Panamericano Mayor de Levantamiento de Pesas, programado del 23 al 27 de abril en Guatemala.

Yo me enteré que no había sido convocada para el Panamericano de la especialidad -que te da puntos para Tokio-. Hubo un control, yo gané mi categoría y dos categorías por arriba de la mía, gané con solo 80% nada más y se me hace muy injusto que no me hayan convocado", dijo la atleta de 25 años.