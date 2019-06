Philippe Coutinho admite que no tuvo buen año en España con el Barcelona

Sao Paulo, Brasil.- Philippe Coutinho tuvo un debut soñado en la Copa América al anotar dos goles y dar una asistencia; situación muy distinta a la que vivió en el Barcelona durante la temporada.

La figura de la selección de Brasil aceptó que no estuvo a la altura con su club, pero aseguró que trabaja para mejorar.

He pasado momentos difíciles porque dentro del campo no he rendido como esperaban, pero el futbol es así... y estoy trabajando duro para mejorar", dijo a Marca.