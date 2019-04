Piojo Herrera desestima enseñanzas de su maestro, Ricardo La Volpe

Ciudad de México.- El técnico Miguel Herrera, director técnico del América, afirma que no es 'lavolpista', ya que en su carrera no solo lo ha marcado Ricardo La Volpe, de quien no reniega, sino también Enrique Meza y Alberto Guerra, y se siente orgulloso de haberles aprendido.

Naturalmente uno aprende de alguien, de lo que te gusta; hay gente que te marca también de lo que no quieres hacer. Fui cinco meses auxiliar de Carlos Reinoso y después lo que aprendí lo hice de los técnicos que tuve como jugador. Claro que estoy orgulloso de haberle tomado ideas a Ricardo, de haberle aprendido”, dijo de cara al partido de este domingo ante Toluca, equipo que dirige La Volpe.

En conferencia de prensa en Coapa, Herrera señaló que cada estratega que tuvo le ponía a su trabajo un sabor especial, su idea , su manejo de grupo, su pasión para conseguir sus objetivos.