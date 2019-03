'Piojo' en la mira: Miguel Herrera, investigado por dichos contra el VAR

Ciudad de México.- Las declaraciones vertidas por Miguel Herrera el viernes pasado tras el juego ante Morelia, en las que criticó a los árbitros y la utilización del VAR, no pasaron desapercibidos por la Comisión Disciplinaria.

El organismo informó este lunes que abrió una investigación de oficio al 'Piojo' y que analizará las pruebas aportadas y determinará lo conducente.

Al término del encuentro en el que América y Monarcas empataron a dos goles en el Morelos, Miguel Herrera lanzó una dura crítica contra los silbantes:

Hoy se perdieron 12 minutos, cada que se tiraba un jugador del Morelia yo paraba el reloj y nos dieron siete minutos, hasta los del carrito se hacían tontos para entrar, qué asco”, dijo el timonel en conferencia de prensa.

“Para los que dicen tarugadas, que nos ayudan con el VAR, no nos ayudan, así que por favor dejen de decir esa mentira, no es cierto, no nos ayuda nadie”.