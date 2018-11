Piqué y Vidal protagonizan acalorada discusión tras perder contra el Betis

Barcelona, EU.- Después de la trabajada victoria del Betis en el Camp Nou por 4-3, Arturo Vidal, Gerard Piqué y Luis Suárez fueron protagonistas de una discusión mientras saludaban a sus rivales que se volvió viral gracias a una cámara que grabó el momento preciso.

El fastidio del chileno se produjo después de una jugada en el minuto 89, cuando el partido aun estaba 4-2. Tras un centro pasado desde la banda, el defensor intentó terminar la acción con un remate, pese a que el ex Bayern Múnich estaba en una mejor posición para marcar.

Con el uruguayo, en tanto, fue por un pase que no pudo llegar a destino: "Me vas a joder por un pase, no me jodas ¡Hostia!, ya está", le recriminó.

Cuando finalizó el partido se pudo escuchar a Vidal asegurándole al español que le gritó: "Yo", dándole a entender que tenía que dejarla pasar para que él, que estaba mejor posicionado, impacte el balón.

"Si me dices 'mía', esta bien, pero no escuché nunca en mi vida un 'Yo'", le respondió el central automáticamente.

A pesar de que se taparon la boca para hablar, la cámara tomó el sonido ambiente y su encuentro con ambos sudamericanos quedaron expuestos y la conversación se volvió viral en las redes sociales.

El futbolista chileno había convertido el 3-2 con el que le dio confianza al equipo, sin embargo, cuatro minutos más tarde, Sergio Canales, hundía las esperanzas del Barcelona al anotar el 4-2. Finalmente, tras la jugada desperdiciada entre el mediocampista y el defensor, fue Lionel Messi el que sentenció el marcador en el tiempo añadido.

Con la derrota el conjunto de Ernesto valverde continúa líder de la liga española con 24 unidades y a un punto del Sevilla, el Alavés y el Atlético de Madrid, con quien se medirá en la próxima jornada del 24 de noviembre. Antes, algunos jugadores tendrán descanso por el parate de fechas FIFA.