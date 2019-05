Por primera vez, un Nueva York vs Boston se jugará en pasto artificial

Nueva York, EU.- No cabe duda de que la rivalidad más grande de todas las Grandes Ligas es el Yankees-Red Sox, y no por nada Major League Baseball escogió éste partido para llevárselo a Londres y disputar una serie en Inglaterra el próximo 29 y 30 de Junio.

A pesar de todas las preparaciones, el pasto del Estadio Olímpicio de Londres aparentemente no estará listo y los organizadores han puesto en marcha su plan 'B'.

De acuerdo con información de The Associated Press, el personal del estadio comenzará a remover el pasto natural utilizado durante toda la temporada de la Premier League por el West Ham United el 6 de Junio, pero han adelantado que el nuevo pasto no alcanzará a crecer para estar a punto para la serie de dos juegos entre los dos eternos rivales.

Por eso, instalarán pasto artificial y también removerán la pista de atletismo que rodea la cancha de futbol, y a partir de ahí, comenzar a acondicionar el terreno para que tome forma de diamante y esté listo para recibir a la más grande rivalidad de todo el beisbol.