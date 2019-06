Portero de Veracruz no sabe por qué no va a los panamericanos de Lima 2019

Ciudad de México.- La ausencia de Sebastián Jurado en la lista de la Selección Mexicana que participará en los Juegos Panamericanos de Perú 2019, es de llamar la atención, el arquero desconoce la razón por la que no fue llamado, pero dijo que no pierde la ilusión de verse en un futuro con el 'Tricolor'.

No, la verdad no sé nada al respecto de eso (sobre su no convocatoria). Por supuesto, creo que visualizarse es la parte más importante, no solo en el futbol sino en el trabajo, así que hay que visualizarse en eso (en Selección) y seguramente en algún momento se presentará alguna oportunidad”, reveló en entrevista con RÉCORD.