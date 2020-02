Portero mexicano vuelve tras estar varado en China por el coronavirus

Ciudad de México.- Rodrigo Ibarra Vázquez, portero de los Pioneros de Cancún, emigró a China con la intención de conseguir una mejor oportunidad para continuar con su carrera futbolística.

De acuerdo a ESPN, Ibarra Vázquez decidió salir a tierras chinas debido a las escasas posibilidades de crecer dentro del balompié mexicano, pero se encontró con el brote de coronavirus que aqueja al país.

El futbolista relató que mantuvo contacto con los directivos del Dalian Transcendence, equipo de la segunda división de China, conjunto con el que estuvo a punto de firmar para unirse al trabajo de pretemporada.

A veces la gente no entiende la pasión por este deporte, y algunos damos todo por el futbol. La gente me puede tachar de loco, pero agarré mis maletas y me fui a dar lo mejor. Las cosas no se dieron, pero a seguir adelante”, expresó Rodrigo.