Potros de Itson se alzan con el oro en softbol de la Universiada Nacional

Mérida, Yucatán.- En un juego digno de una final, el representativo de softbol del Itson se queda con el campeonato y medalla de oro de la Universiada Nacional, al derrotar 1-0 a su similar de la UAS, a quienes dejaron en el terreno en el cierre de la última entrada.

Un encuentro emocionante de principio a fin, las abridoras de ambos equipos se trenzaron en un intenso duelo de pitcheo, el cual finalmente fue ganado por Armida Lugo, quien lanzó toda la ruta para cuatro imparables y solo una rival le pisó la tercera colchoneta.

En su última oportunidad al bat, la ofensiva equina no quiso desaprovechar y luego de un out, Daniela Barreras conectó de imparable y Reyna Alfonso recibió pasaporte, dejando la mesa servida para Ruth Valenzuela quien conectó de línea por short stop, donde la campocorto hizo el tiro a la segunda para sacar el out; sin embargo, en intento por sacar la doble matanza, la intermedialista realiza mal tiro a la primera base, aprovechando Barreras para descolgarse hasta el pentágono con la carrera del triunfo y título.

A la ofensiva, Daniela Barreras se fue 3-2, Ruth Valenzuela 2-1 y Gloria Rivera 3-1.

En apenas su tercera participación en Universiada Nacional, el conjunto de softbol, dirigido por Miguel Ayón, suma ya una medalla de bronce (2017) y su primer oro (2019).