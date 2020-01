Premian a los mejores de la Liga Interna de Boliche del Tecnológico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la premiación a lo más destacado del torneo, tanto por equipos como individual, bajó el telón de la edición Sorteos Itson 2019 de la Liga Interna de Boliche Personal del Instituto Tecnológico de Sonora.

Los Últimos fueron galardonados con la de placa de campeones absolutos y los AMLIX con la de subcampeones, mientras que Recursos Naturales y The Avengers compartieron el tercer lugar.

El doctor Javier José Vales García, rector del Itson, encabezo el acto de premiación y clausura, acompañado por el vice rector administrativo, doctor Javier Rolando Reyna Granados, y por el maestro Omar Gerardo Badilla Palafox, secretario de Rectoría.

Los Últimos conquistaron el segundo título en dos años, equipo que lo integran Samuel Santacruz, Adalberto Valenzuela y Tomás Cruz.

The Avengers fue el monarca del rol regular y los Superlativos, campeones de la edición anterior, se llevaron el cetro de la Final Especial.

Alberto Galván, de los Superlativos, se coronó en la categoría 'A' con un promedio de 187, Francisco Velazco de The Avengers (150) fue el mejor de la categoría 'B'; Juan Carlos Retif, también de The Avengers, campeón de la 'C' con 131 y en la rama femenil la campeona resultó Paula Mexía de Recursos Naturales con porcentaje de 148.