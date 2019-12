Preocupación en Coapa: Estrella del América es buscado por clubes europeos

Ciudad de México.- Guido Rodríguez, una de las figuras del América, podría decirle adiós al equipo tras el interés que han mostrado algunos equipos en Europa para hacerse de sus servicios.

En una entrevista, el mediocampista argentino declaró que, pese a que sí existe un interés de los clubes europeos, su mente se encuentra en la final que disputarán contra Monterrey.

De momento no tengo la cabeza en eso, porque ya me pasó en algún momento que se hablaba demasiado y yo me iba con lo que hablaba y eso termina desestabilizando”, aclaró el futbolista.