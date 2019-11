Presentan función 'SupeFly' en donde Pedro Guevara e Irak Díaz son estelares

Ciudad Obregón. México. Día especial de medios, el que se vivió en Ciudad Obregón, en donde se hace oficial la cartelera que habrá el próximo 15 de noviembre en el Palenque de la Expo, teniendo a Irak Díaz y Pedro Guevara como los estelares de la velada.

Se dio a conocer que la cartelera estará conformada por 17 peleas, y se constará con la presencia de algunos boxeadores locales como Carlos Diarte y Orlando Vázquez. Además, el venezolano pero que radica en Obregón, Wister ‘La avispa’ García se presentará ante el público de Cajeme, en su segundo combate en Sonora, desde su llegada al estado.

Magnífi-ko. El campeón sin Corona de Cajeme, buscará salir con la mano en alto, ante el venezolano Sander Diaz, que tiene un récord de doce victorias, 4 derrotas y 8 de sus triunfos por la vía del nocaut.

De ganar el de la Valle Verde su pelea se pondría dentro de los 10 mejores SuperMosca del Mundo.

“Estoy muy contento de pelear en Cajeme, me encuentro muy bien preparado, ya saben que siempre me preparo como se debe, y esta vez no será la excepción. Es un honor para mí poder estar clasificado, pocos lo están y yo lo estaré. no pienso fallar, vamos con todo y no descansaré hasta poder ser Campeón Mundial”. Dijo Díaz en la rueda de prensa.

Mientras que el excampeón Pedro Guevara se enfrentará con el venezolano noqueador Víctor ‘valero jr.’ matute, en un combate a diez asaltos.