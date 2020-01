Presidente de River revela que Macri ayudó a empoderar a Boca Juniors

Buenos Aires, Argentina.- Este jueves, Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, acusó al expresidente Mauricio Macri de haber ingerido a favor de Boca Juniors durante sus cuatro años de gestión.

Según la declaración, Macri, quien estuvo en el poder de 2015 a 2019, otorgó un poder desmedido a la entidad bostera y de paso afectó a su club tanto en competencias con en su participación dentro de la AFA (Asociación del Futbol Argentino).

No quiero hablar mucho del pasado, pero River sufrió estos cuatro años de Macri. ¿Por qué los sufrió? Porque hubo un poder desmedido desde el lado de Boca. El ejemplo del porqué River no está en la AFA: no es que no quiso, a River lo sacaron”.