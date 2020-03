Primer caso en La Liga: Defensa argentino da positivo por coronavirus

Valencia, España.- Durante este domingo 15 de marzo, el futbolista argentino del Valencia, Ezequiel Garay, confirmó que dio positivo en la prueba del coronavirus (Covid-19).

Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado”, escribió Garay.

Por su parte, Tamara Gorro, esposa del jugador, informó que ambos se encuentran bien y aclaró que a pesar de que es probable que también esté infectada, aún no ha presentado síntomas.

No tengo síntomas, él está bien, yo también, por lo que no me voy a volver loca pidiendo esa prueba porque estoy bien y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan", indicó Gorro.