Paolo Guerrero se confiesa y dice que sufrió depresión por el castigo de FIFA

Porto Alegre, Brasil.- Paolo Guerrero habló por primera vez sobre los meses que pasó alejado del futbol producto de una sanción de la FIFA por haber dado positivo en un control anti dopaje en el duelo entre Argentina y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia. El delantero sostuvo que él fue inocente y contó cómo padeció el castigo.

No quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo", afirmó el delantero del Inter de Porto Alegre en una entrevista.