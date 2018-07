¡Que no caghajo! El 'Tuca' saca las garras y desaira al Tri

Ciudad de México.- Ricardo Ferretti es un constante candidato desde hace muchos años, para dirigir a la selección mexicana, y más tras la salida de Juan Carlos Osorio del cargo, algo sobre lo que fue cuestionado el ‘Tuca’ este lunes, y dejó muy en claro que no tiene la más mínima intención de ser el director técnico del Tri para el proceso del Mundial de Qatar 2022.

"Ya ha habido muchas veces nombramiento, intentos, esto... ya se acercó una persona, no voy a decir nombre, pero le dije que no, muchas gracias. Punto final", aseguró en conferencia de prensa.

El ‘Tuca’ considera un honor ser uno de los candidatos, pero como desde hace varios años, nunca ha sido su deseo ser técnico nacional en la Copa del Mundo, pues él solo piensa en continuar en Tigres.

"Siempre, pues creo que es bueno, pero mi decisión siempre ha sido la misma, con excepción que estuve cuatro partidos mientras Decio (De María) lograba concretar al 'profe' (Juan Carlos) Osorio. Ahora mi compromiso es Tigres, tengo tres años de contrato, siempre he buscado cumplir con mi palabra, pero sí se siente uno en una forma agradable vamos a decir, pero una vez más, muchas gracias", comentó.

Finalmente, el estratega de los regios agregó que decirle no a la selección, no significa que no va apoyar al máximo a quien llegue al puesto.

"Yo soy entrenador de Tigres, no pertenezco a la Comisión de Selecciones Nacionales, ni tengo la capacidad para decir quién, hay una Comisión que debemos de respetar. Creo que deben tener tres o cuatro candidatos, bueno tenían cuatro, ahora tienen tres, así me lo plantearon que entraba en la posibilidad de tres o cuatro candidatos y pues yo dije muchas gracias y de entre estos candidatos que tomen la decisión los voy a apoyar en todo lo que precisen", finalizó.