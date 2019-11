¿Qué nos espera para la semana 10 en la Liga Nacional de Futbol Americano?

Ciudad de México.- Con un Lamar Jackson engrandecido ante la apabullante victoria contra los actuales campeones de la NFL, la semana 9 de la liga americana de football estuvo llena de sorpresas y emociones fuertes. En primera instancia unos Ravens más que motivados al aplastar 37- 20 a los Patriots de Tom Brady, unos Dallas Cowboys que continúan a la cabeza de la Conferencia Nacional del Este con una victoria de 37- 18 ante los Giants de New York y unos Dolphins a los que por fin les sonrió la suerte con un 26- 18 ante los Jets.

Sin embargo y pese a los resultados de estos últimos días, para la semana 10 aún no hay nada escrito, por ello a continuación trataremos de poner las cartas sobre la mesa para ir deshebrando poco a poco lo que nos puede esperar para los encuentros que están a la vuelta de la esquina con algunas predicciones de la NFL.

Ravens Vs Bengals

Con base en las estadísticas de los últimos encuentros, los Ravens bajo la tutela de Lamar Jackson registraron un total de 199 yardas por tierra contra una muy buena defensiva de los Patriots. Si a esto le sumamos que durante la temporada los Cincinnati Bengals, sus próximos contendientes, han permitido a sus rivales un promedio de avance de 177.6 yardas por juego, tendremos como resultado una posible paliza por parte los cuervos hacia estos felinos.

Cowboys Vs Vikings

Pese a que los Dallas Cowboys se mantienen a la cabeza de la NFC como posibles candidatos para los playoffs, este fin de semana habrán de enfrentarse contra unos Vikingos que, aunque no tan consistentes como lo hubiera deseado su afición, sí vienen empujando duro con cuatro victorias consecutivas, salvo el último encuentro contra los Chiefs de Kansas City que perdieron 26 a 23.

Para este duelo se espera un auténtico choque de trenes, aunque los favoritos siguen siendo los vaqueros.

Jets Vs Giants

Definitivamente este no ha sido el mejor año para ninguno de los dos equipos, dado que hasta el momento los Giants llevan 5 derrotas consecutivas para caer a 2- 7 en el año, y si bien se pudiera esperar que los cambios en la ofensiva ofrezcan mejores resultados a futuro, su pésima defensiva no da muchas esperanzas. En el caso de los Jets, se enfrentan a una de las peores rachas en toda la historia de la institución, por lo que sus expectativas no son mucho mejores.

Quizá para este encuentro los más “Aventajados” sean los Gigantes de Daniel Jones, sin embargo puede que siendo el clásico de la ciudad, los Jets salgan inspirados al campo y nos den una sorpresa.

Raiders Vs Chargers

Para esta contienda se espera un apasionante duelo entre dos equipos que han tenido un buen inicio de temporada.

Por una parte se encuentran unos Raiders que tras la agónica victoria que tuvieron contra los Detroit Lions 31- 24, se han puesto 5 a 4 en la liga con claras aspiraciones para ir por el puesto de comodín; por el otro lado los Chargers vienen de endosarle una reverenda paliza a los Green Bay Packers con un total de 26- 11, resultado que seguramente los tiene muy confiados para su próximo encuentro.

Según los especialistas, para este partido los Chargers se presentan como los favoritos dados los resultados de sus encuentros más recientes.

Titans Vs Chiefs

Los Chiefs de Kanasas City medirán sus fuerzas ante unos Titans que seguramente no están del todo bien anímicamente hablando, ya que en su último encuentro fueron derrotados 30- 20 por las panteras de Carolina.

Por su parte los Chiefs hicieron lo propio durante su último partido ganando 26 a 23 ante unos Vikings que venían bastante crecidos, así que el pronóstico para esta semana 10 en cuanto a estos equipos parece ser bastante obvio.

Saints Vs Falcons

Para muchos fanáticos del deporte y corredores de apuestas, los favoritos para este duelo son los Santos de Nueva Orleans, puesto que han demostrado suficiente solidez a lo largo de la temporada como para colarse nuevamente a los playoffs, sin embargo los Halcones de Atlanta tienen una amplia experiencia ganando partidos en los últimos minutos de juego, por ello sería imperdonable que el conjunto de Drew Brees cantara victoria antes de tiempo.

Packers Vs Panters

Hasta hace unos cuantos días los Empacadores de Green Bay habrían figurado como los candidatos más afines para llevarse la victoria durante este duelo, pero la reciente derrota que sufrieron contra los Chargers ha puesto en duda un resultado concluyente a favor de este equipo.

A la par de ello las Panteras de Carolina también han tenido una temporada bastante buena de la mano de Cam Newton, por lo que para este encuentro han pasado ser los favoritos con una victoria un tanto cerrada.

Estas son algunas predicciones de los partidos de la semana 10 en la NFL que están por llevarse a cabo, así que te recomendamos ir preparando tus apuestas y aprovechar los beneficios que otorgan ciertas páginas como el código bonus para maximizar tu experiencia.