Que siempre sí: Fidel Kuri confirma que habrá juego entre Veracruz y Tigres

Xalapa, Veracruz.- El presidente del Veracruz, Fidel Kuri Grajales, confirmó que los jugadores del equipo jarocho sí se presentarán al juego correspondiente a la jornada 14 frente a Tigres.

En entrevista con David Faitelson, el dueño del conjunto veracruzano decidió terminar con los rumores en torno a una posible huelga por parte de los futbolistas de Tiburones Rojos.

El equipo se va a presentar, he tenido pláticas con los muchachos y están conscientes que fue un error por parte de ellos actuar de esa manera, pero fue inconsciente de ver realmente la falta de pago”, manifestó Kuri Grajales.

Además, el directivo reiteró que la Federación Mexicana de Futbol le achacó deudas de otros expropietarios del club.

Y claro toda la gente debe llegar con recursos a su casa y no lo ha habido, y no me quito la responsabilidad", señaló el dueño del conjunto veracruzano.