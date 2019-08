Receptor de los Dolphins 'ataca' a Jay-Z: "No es un jugador de la NFL"

Estados Unidos.- Kenny Stills, receptor de los Miami Dolphins, el lunes pasado 'atacó' al rapero, Jay-Z, tras los comentarios que realizó sobre el activismo social de jugadores y exjugadores de la NFL, contra la brutalidad policiaca y división racial.

Stills ha manifestado públicamente el descontento que siente ante la sociedad que el famoso esposo de Beyoncé hizo con la liga para lograr seguir avanzando la campaña que inició el exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, cuando se hincó durante el himno nacional.

Siento que realmente desacreditó a Colin y a mí y al trabajo que se ha estado haciendo, voy a tratar de brindar a este hombre el beneficio de la duda por ahora, pero no me sienta bien. No es algo con lo que estoy de acuerdo. No es algo que respeto", señaló Kenny.