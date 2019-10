¿Reencuentro con Gio? Jonathan Dos Santos le hace un 'guiño' al América

California, EU.- El jugador del Galaxy de Los Ángeles, Jonathan Dos Santos, declaró en entrevista con ESPN que le agradaría la idea de llegar al América, club en el que jugó su padre Geraldo y en el que actualmente juega su hermosa Giovani.

El exfutbolista del Barcelona mencionó que ya hubo contacto con el conjunto de Coapa, pero, al estar bajo contrato con el cuadro californiano, este intento solo quedó en pláticas.

Siempre me gustó el hecho de poder jugar con mi hermano en cada equipo al que vaya, siempre lo hemos buscado, pero estoy feliz en el Galaxy; tengo dos años de contrato, me gustaría estar por más tiempo, me hacen sentir importante y es algo que necesitan”, comentó el deportista.